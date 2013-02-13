Интернет-магазин с Joomla на UMI

Нужно создать приложение: простейший акцион с отсчётом времени и опцией покупки товара по твёрдой цене. В админке редактирование товаров, цен, запуски аукционов, старт/стоп. Нужно установить на собственный сервер и подключить к Соцсетям. И под рекламу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Нужно перенести с Joomla 2.5 на UMI версия Shop сайт chaicofe.ru
1. Установить UMI 2. Перенести шаблон 3. Перенести товары
ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ И СРОКИ. ВЫБИРАЮ ПО СТОИМОСТИ И КАЧЕСТВУ.
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