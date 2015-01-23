Интернет-магазин с регистрацией магазинов

Описание проекта и некоторые технические требования здесь https://docs.google.com/document/d/1sPKKC-5W7ZqU8oGM7dPk53NtosobovoKdAvy8i7cZbw/edit?usp=sharing, только разработка, дизайн не нужен.

Подробное ТЗ будет позже. Сейчас нужно примерно определиться с ценой и сроками, определиться с технологиями, которые будут использоваться. Буду рад, если будет python, но это необязательно.

Проект долгосроный, описан только базовый функционал, который нужен на старт. Функционал будет наращиваться. Учитывайте это.

Я буду участвовать в проекте, следить за архитектурой, качеством код, подробно описывать/дописывать в ТЗ все, что нужно, координироваться, помогать с поиском/изучением АПИ сервисов, которые нужно будет использоваться. Открыт к диалогу, чтобы прийти к форме сотрудничества удобной для обеих сторон.

В отклике постарайтесь, пожалуйста, развернуто ответить на эти вопросы:

- Вы работаете один или в команде? Кто в команде (специальность/уровень)? По моим подсчетам, для этого проекта нужно 3 человека: 2 бекенд-разработчика (синьор + мидл/джуниор), 1 фронтенд.

- Какие используете технологии? По фронтенду есть мысли в самом описании. По бекенду, никаких ЦМС, популярный поддерживаемый фреймворк, чтобы не было проблем с поддержкой.

- Примерная оценка сроков/стоимости? Бюджет, разумеется, обсуждаем. Но, если вы оцениваете стоимость в 2 раза больше или выше, то не нужно отвечать на предложение.

- Есть ли опыт создания больших проектов? Если да, хотел бы посмотреть примеры.

- Опыт работы с АПИ других сервисов, интеграция с ними? Примеры (можно просто рассказать)

- По требованиям из описания сразу есть что-то, с чем не согласны?