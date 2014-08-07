Здравствуйте! Нужно доделать магазин на Опенкарт. Сайт почти готов, но остался некоторый функционал: 1. Вывести две кнопки купить в одной карточке товара, с разными ценами (оригинал и неоригинал). ...
Интернет магазин шин и дисков
Нужно сделать интернет магазин шин и дисков на основе шаблона templatemonster.com.
Требуются только те, кто уже делал интернет магазины по этой тематике.
Заявки фрилансеров
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