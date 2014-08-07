Интернет магазин шин и дисков

Можно ли на Virtuemart реализовать такую страницу http://stt162.vsayte.myjino.ru/technics/hidromek/backhoe-loaders/hmk102b ? Или есть другие хорошие каталоги на Joomla. Хорошо будет если покажете примеры. Цену предлагайте, указал абстрактную. Может ...