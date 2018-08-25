Интернет магазин shopify

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки237 просмотров

Необходимо создать интернет магазин на Shopify. Десктопная и мобильная версии. Приблизительно 10-12 страниц. Домашняя страница и страницы товаров, почти готовы.  Есть карта сайта, дизайны страниц в psd, тз на страницы и общий функционал сайта. На первом этапе необходимо внедрить страницу коллекции и настроить ее функционал. Кандидатам будет предоставлен доступ к аккаунту магазина.

Shopify
7 лет назад
Simenon22
Олег 
60 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров