Интернет магазин shopify

Необходимо создать интернет магазин на Shopify. Десктопная и мобильная версии. Приблизительно 10-12 страниц. Домашняя страница и страницы товаров, почти готовы. Есть карта сайта, дизайны страниц в psd, тз на страницы и общий функционал сайта. На первом этапе необходимо внедрить страницу коллекции и настроить ее функционал. Кандидатам будет предоставлен доступ к аккаунту магазина.