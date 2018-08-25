Различные работы по поддержке и разработке нового функционала для интернет-магазина. Подробности выбранному специалисту.
Интернет магазин shopify
Необходимо создать интернет магазин на Shopify. Десктопная и мобильная версии. Приблизительно 10-12 страниц. Домашняя страница и страницы товаров, почти готовы. Есть карта сайта, дизайны страниц в psd, тз на страницы и общий функционал сайта. На первом этапе необходимо внедрить страницу коллекции и настроить ее функционал. Кандидатам будет предоставлен доступ к аккаунту магазина.
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