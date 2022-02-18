Интернет-магазин + Telegram-бот с оплатой через qiwi/bitcoin/freekassa

Нужно сделать интернет-магазин по типу магазинов на площадках shopsn su

+

Telegram-бота для продажи товаров интернет-магазина.

- В боте должны быть категории и под категории товаров

( вложенность до 4-х уровней);

- Нужна базовая веб-админ панель, чтобы заливать товары в бота.

Получать товар с хостинга, сам же хостинг имеет панель добавления изменения кошельков, создание категорий и подкатегорий;

- Прием оплаты должен осуществляться за киви или Bitcoin (на выбор покупателя);

- Бот должен проверять поступление оплаты;

proshoping24 ru пример