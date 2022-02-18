Добрый день! Для интернет-магазина на WordPress необходимо настроить импорт при помощи API, товаров поставщика с дальнейшим их автообновлением в интернет-магазине (наличие, цена, новые товары и т.д.). Доступ в ЛК поставщика, а также его инструкции по интеграции API ...
Интернет-магазин + Telegram-бот с оплатой через qiwi/bitcoin/freekassa
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать интернет-магазин по типу магазинов на площадках shopsn su
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Telegram-бота для продажи товаров интернет-магазина.
- В боте должны быть категории и под категории товаров
( вложенность до 4-х уровней);
- Нужна базовая веб-админ панель, чтобы заливать товары в бота.
Получать товар с хостинга, сам же хостинг имеет панель добавления изменения кошельков, создание категорий и подкатегорий;
- Прием оплаты должен осуществляться за киви или Bitcoin (на выбор покупателя);
- Бот должен проверять поступление оплаты;
proshoping24 ru пример
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