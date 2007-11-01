Интернет-магазин товаров для детей

$1000
Интернет-магазиныЗакрыт24 заявки436 просмотров
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Необходимые доработки в Инетрнет-магазине AguAgu.ru

1. Создание выгрузки в yandex.market.ru,

2. Создание модуля рассылки сообщений клиентам Инетрнет-магазина,

3. Создание модуля учета подарочных карт,

4. Создание дополнительного поля «срок годности» в карточке товара,

5. Создание поля «день рождения Вашего ребенка» в форме регистрации,

6. Создание модуля «рассылка новостей» в системе администрирования Интернет-магазина. Модуль включает:

a. Поле для создания письма в формате HTML,

b. Информационное поле по выгрузки из базы дня рождения ребенка и автоматической высылке поздравления,

7. Создание модуля «фото вашего малыша» - в модуль родитель сможет добавить фотографию своего ребенка, которая, после обработки, будет попадать на главную страницу Интернет-магазина,

8. Создание форума на движке PHP BB,

9. Создание модуля «Вопросы врачу» - модуль, в котором родители могут задать вопросы квалифицированным педиатрам,

10. Модуль поддержки работы с пластиковыми картами:

a. Привязка номера карты к Аккаунту покупателя,

b. Создание базы данных с номерами карт и привязанными к номерам покупателями,

c. Проработать систему внесения и списания денежных средств к Аккаунту покупателя,

d. Внесение информации в путевой лист о том какую сумму он должен вернуть за заказ в офис.

Выплачивать будем по договоренности за каждую выполненую работу.

16 лет назад
bum1
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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