Интернет-магазин товаров для детей

Доработка интернет-магазина Gala.com.ua .На первом этапе внедрение возможности оставлять заявки на отсутствующие книги, автоматическое уведомление покупателя о появлении в продаже, отчет по оставленным заявкам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимые доработки в Инетрнет-магазине AguAgu.ru
1. Создание выгрузки в yandex.market.ru,
2. Создание модуля рассылки сообщений клиентам Инетрнет-магазина,
3. Создание модуля учета подарочных карт,
4. Создание дополнительного поля «срок годности» в карточке товара,
5. Создание поля «день рождения Вашего ребенка» в форме регистрации,
6. Создание модуля «рассылка новостей» в системе администрирования Интернет-магазина. Модуль включает:
a. Поле для создания письма в формате HTML,
b. Информационное поле по выгрузки из базы дня рождения ребенка и автоматической высылке поздравления,
7. Создание модуля «фото вашего малыша» - в модуль родитель сможет добавить фотографию своего ребенка, которая, после обработки, будет попадать на главную страницу Интернет-магазина,
8. Создание форума на движке PHP BB,
9. Создание модуля «Вопросы врачу» - модуль, в котором родители могут задать вопросы квалифицированным педиатрам,
10. Модуль поддержки работы с пластиковыми картами:
a. Привязка номера карты к Аккаунту покупателя,
b. Создание базы данных с номерами карт и привязанными к номерам покупателями,
c. Проработать систему внесения и списания денежных средств к Аккаунту покупателя,
d. Внесение информации в путевой лист о том какую сумму он должен вернуть за заказ в офис.
Выплачивать будем по договоренности за каждую выполненую работу.
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