Требуется разработать инструмент генерации текстового контента, используя технологии GPT и спинизации. Необходимо обеспечить передачу сгенерированного контента на сайт через API. Ожидается качественная реализация и интеграция с существующими системами.
Ищу дизайнера для настройки формы в Shopify
Привет!
Я ищу дизайнера, который разбирается в Shopify, нужна помощь настроить форму.
Пожалуйста, откликнитесь, если вы можете помочь!
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