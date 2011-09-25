Исправить ошибки joomla+Virtuemart

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Закрыт5 заявок140 просмотров

Нужно исправить несколько ошибок в работающем магазине.

Не выводятся товары в некоторых производителях и не выводятся товары в некоторых категориях.

Сделать нужно срочно.

В заявке обязательно указывайте стоимость.

Joomla
14 лет назад
alezzz
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва

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