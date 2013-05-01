Исправить ошибки в joomla+virtuemart 2

1. В корзине во время оформления заказа не отображаются регионы (нужно исправить) и добавить поле с выбором городов в зависимости от выбранного региона.

2. В корзине не работает всплывающее окно "Прочитать условия обслуживания" (нужно исправить).

3. На странице товара не отображается изображение "Доступность товара" и количество товара в наличии (Исправить).

Оплата по факту выполненных работ. Указывайте стоимость работы.