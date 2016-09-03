Исправить ошибку 504 при оформлении заказа в магазине на woocommerce

После переноса интернет-магазина на wordpress+woocommerce на другой хостинг (вернуться назад не вариант - там сам хостинг висит 50% времени) возникла проблема - при оформлении заказа корзина "зависает" и через некоторое время выдает ошибку Gateway Time-out.

Заказ при этом в админке появляется, но при попытке изменить статус на "Выполнено" - заканчивается белым экраном с «504 Gateway Time-out. nginx» (при этом статус изменяется - после возвращения назад и рефреша видно, что статус изменён).

Выделение больших ресурсов (память и время выполнения) проблему не решило.

Предел памяти WP: 256 MB

Максимальный размер содержимого отравляемого через PHP методом POST: 32 MB

Лимит времени PHP: 120

Обновление на последнюю версию wocommerce проблему не решило (сейчас откатили назад).

При подаче заявки, пожалуйста, указывайте предполагаемый бюджет и сроки, опыт работы с wp и wocommerce.