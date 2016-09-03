Нужно сделать сайт с корзиной, желательно на вордпрессе, либо престашоп. Компания в основном занимается производством различных изделий из фанеры. Конструкторы, творчество и т.д. Можно сделать на уникализированном шаблоне под стилистику товаров. Самих товаров немного будет, до 100 ...
Исправить ошибку 504 при оформлении заказа в магазине на woocommerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
После переноса интернет-магазина на wordpress+woocommerce на другой хостинг (вернуться назад не вариант - там сам хостинг висит 50% времени) возникла проблема - при оформлении заказа корзина "зависает" и через некоторое время выдает ошибку Gateway Time-out.
Заказ при этом в админке появляется, но при попытке изменить статус на "Выполнено" - заканчивается белым экраном с «504 Gateway Time-out. nginx» (при этом статус изменяется - после возвращения назад и рефреша видно, что статус изменён).
Выделение больших ресурсов (память и время выполнения) проблему не решило.
Предел памяти WP: 256 MB
Максимальный размер содержимого отравляемого через PHP методом POST: 32 MB
Лимит времени PHP: 120
Обновление на последнюю версию wocommerce проблему не решило (сейчас откатили назад).
При подаче заявки, пожалуйста, указывайте предполагаемый бюджет и сроки, опыт работы с wp и wocommerce.
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