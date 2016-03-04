Исправление глюков корзины и фильтра Джумла

Добрый день. Есть шаблон: http://321cart.com/oxy-kids/ Который мы развернули на хостинге: http://781437.fimo2.web.hosting-test.net/index.php?route=common/home Нужно настроить его так что бы он выглядел как на демо. Для начала нужно перевести шаблон на русский. Все "статические" элементы типа кнопок "ad ...