Автоматическое уведомление админу и клиентам при изменении статуса заказа — не надо. Что требуется: 1. В заказе отдельный блок «SMS» (в правой колонке) — см. прикрепленный файл. 2. Два поля: номер телефона ...
Исправление глюков корзины и фильтра Джумла
Добрый день!
Корзина и фильтрработают через раз. Цель -установить с чем это связано и устранить ошибки.
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