Изменение цены от количества м2 в VirtueMart

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Закрыт2 заявки132 просмотра

Интересует такой модуль

пример на сайте http://www.bystropol.ru/

Цена товара зависит от количества введеной площади в кв.метрах

пример

От 1м2 - до 25 цена 100руб

от 25 до 50ти 80 руб

от 50 до 100 60 руб

от 100 и больше 25 рублей!

Реально ли такое ?

14 лет назад
kapotdj
Никита 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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