Изменить цены товара (Opencart)

Делается новый магазин на OcStore 1.5.5.1.2, нужно внедрить в него сервис подбора шин по параметрам в двух видах: 1) по размеру, примерно как тут: latex-tut.by/razdel-podbora-po-tiporazmeru/ 2) по маркам авто, примерно как ...