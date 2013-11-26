Изменить вывод категорий:списком, плиткой

На основе готового шаблона с изменениями нужно сделать интернет-магазин готовых шаблонов, типа joomlaz.ru, из всего меню нужно меню только "Тематика шаблона" Делать нужно исключительно на joomla 3.0+ с помощью JoomShopping или VirtueMart ...