Необходимо разработать интернет магазин(без наполнения) . Макет в приложении. Функционал в ТОЧНОСТИ !!! как на этом сайте tattoo- nsk.ru/ Интересует : ...
Joomla 1.5 + Virtuemart
Дизайн есть. Сайт Joomla 1.5 + Virtuemart. Сверстать шаблон, интегрировать движок и VM.
наполнять товарами не нужно, но категории и производителей нужно заполнить.
Но нужно предусмотреть разные параметры (поля) для товаров различных категорий и соответственно фильтр по ним.
Нужна цена и портфолио. Сработаемся будем работать дальше.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Техническое задание на изготовление магазина автозапчастей Общее 1.1 Сайт представляет собой Интернет магазин автозапчастей с дополнениями. Основной упор делается на каталог автозапчастей и ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Небходоимо создать интернет магазин под ключ.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Доброго времени. Хотел бы сразу предупредить что бюджет ОЧЕНЬ ужат и выбор исполнителя будет основан в первую очередь на расценках. Нужно создание YML , стоит WordPress с скриптом магазина WP ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $25
Нужно сделать вывод изображений к вариантам характеристик. А также реализовать возможность выбора только одной из характеристик. К примеру єсть сайт мебели предоставляется возможность выбора материала покрытия кожа и ткань, кожа имеєть свой набор ...Закрыт14 лет назад
Интересует разработка интернет- магазина на Drupal+ Ubercart. Дизайн есть. Стандартный набор функций, интеграция платёжных систем не нужна, нужна выгрузка из БД. ТЗ и макеты дизайна – прилагаются. ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Требуется создание магазина на Джумле. Магазин простой , все делается в одном дизайн макете Сроки короткие. Без предоплаты, делаете на своем сервере показываете все ок, я выкупаю. Карточка товара стандартная, ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Интересует разработка интернет-магазина на Ubercart'е. Дизайн есть. Стандартный набор функций, интеграция платёжных систем не нужна, нужна выгрузка из БД. ТЗ и макеты дизайна – прилагаются. Указывайте цену и срок.Закрыт14 лет назад
- $20
Нужен рабочий скрипт интернет магазина, понимаю что на таких сайтах как http://www.woweb.ru их полно но ещё больше там мусора, который долга разгребать. Вот приблизительный набор функций: Разбиение на разделы с подразделами. ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется внедрить в имеющийся сайт, систему управления(CMS)+интернет-магазин. Все с минимальными трудовыми и финансовыми затратами. При этом должен сохраняться адрес любой существующей страницы. Редирект не ...Закрыт14 лет назад