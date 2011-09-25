Joomla 1.5 + Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт10 заявок184 просмотра

Дизайн есть. Сайт Joomla 1.5 + Virtuemart. Сверстать шаблон, интегрировать движок и VM.

наполнять товарами не нужно, но категории и производителей нужно заполнить.

Но нужно предусмотреть разные параметры (поля) для товаров различных категорий и соответственно фильтр по ним.

Нужна цена и портфолио. Сработаемся будем работать дальше.

Joomla
14 лет назад
n-b
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров