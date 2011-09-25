Дизайн есть. Сайт Joomla 1.5 + Virtuemart. Сверстать шаблон, интегрировать движок и VM.

наполнять товарами не нужно, но категории и производителей нужно заполнить.

Но нужно предусмотреть разные параметры (поля) для товаров различных категорий и соответственно фильтр по ним.

Нужна цена и портфолио. Сработаемся будем работать дальше.