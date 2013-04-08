Joomla 2.5 и virtuemart 2.0.20b: доработка корзины

1 товар не добавляется в корзину без обновления страницы http://камни-заполярья.рф/подвески

должно работать так как если добавление происходит со страницы описания товара http://камни-заполярья.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8/%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82-detail#cart

2 при добавлении товара в корзину, статус товара должен быть "нет на складе", тк все камни будут в одном экземпляре. Делается это для того, чтобы если 2 посетителя делают заказ одного камня, получилось это у того, кто добавил товар в корзину первый. В противном случае у обоих клиентов пройдёт успешный заказ и в итоге из за того, что все камни в одном экземпляре, одному из клиентов придется отказать