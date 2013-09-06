Joomla 2.5 + Virtuemart 2 исправить ошибку

1. С главной страницы сайта vilamba.ru, при добавлении товара в корзину, нужно сделать так, чтобы появлялось всплывающее окно, с информацией о том что товар добавлен в корзину и т.д. Со всех остальных страниц это работает.

2. При добавлении товара в корзину некорректно обновляется модуль мини корзины, необходимо исправить.

Укажите пожалуйста сроки и стоимость работ.