Joomla 2.5 + Virtuemart 2 исправить ошибку

Интернет-магазиныЗавершен5 заявок145 просмотров
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1. С главной страницы сайта vilamba.ru, при добавлении товара в корзину, нужно сделать так, чтобы появлялось всплывающее окно, с информацией о том что товар добавлен в корзину и т.д. Со всех остальных страниц это работает.

2. При добавлении товара в корзину некорректно обновляется модуль мини корзины, необходимо исправить.

Укажите пожалуйста сроки и стоимость работ.

JoomlaVirtuemart
10 лет назад
vilamba
Артем 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
xwande
Виктор 
44 годаЛатвия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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Виктор очень оперативно и качественно сделал всю требуемую работу, чему я очень доволен, рекомендую!
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