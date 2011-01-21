Joomla сайт, корректировки + новый модуль

Добрый день!

Требуются joomla специалисты для следующих работ на уже запущенном сайте:

1 - объединить ряд пунктов в меню сайта (из четырех пунктов Раздел 1 и четырех Раздел 2 сделать четыре в общий РАЗДЕЛ, сохранив инфу из каждого пункта старых разделов в одном новом)

2 - внести небольшую корректировку во внешний вид модуля НОВОСТИ (увеличить пространство между новостями, добавить даты в каждую новость)

3 - сделать модуль отбора\сортировки товара по двум критериям и зацепить соответственно этот модуль на сайт

4 - если возможно, перенести новую коллекцию товара с основного сайта, например неким автограбом (необязательно, если будет сложно, перенесу вручную)

Кандидатам вышлю более подробную информацию.