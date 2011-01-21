Joomla сайт, корректировки + новый модуль

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки158 просмотров

Добрый день!

Требуются joomla специалисты для следующих работ на уже запущенном сайте:

1 - объединить ряд пунктов в меню сайта (из четырех пунктов Раздел 1 и четырех Раздел 2 сделать четыре в общий РАЗДЕЛ, сохранив инфу из каждого пункта старых разделов в одном новом)

2 - внести небольшую корректировку во внешний вид модуля НОВОСТИ (увеличить пространство между новостями, добавить даты в каждую новость)

3 - сделать модуль отбора\сортировки товара по двум критериям и зацепить соответственно этот модуль на сайт

4 - если возможно, перенести новую коллекцию товара с основного сайта, например неким автограбом (необязательно, если будет сложно, перенесу вручную)

Кандидатам вышлю более подробную информацию.

Joomla
14 лет назад
techmaster
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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