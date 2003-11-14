Разработка интернет-магазина, где пользователи могут регистрироваться как продавцы и предлагать свои товары. Система обеспечивает удобное оформление заказов, а продавцы получают доступ к информации о покупателях. Все расчеты и взаимодействие проходят мимо магазина, с минимальной оплатой за услуги. Удобный интерфейс для управления аккаунтом и информацией о товарах.
Книжный интернет-магазин
Требуется создание простого интернет-магазина. Дизайнерская концепция разработана. Автоматическое оформление счетов, рассылки новостей, и т.д. Аналог biz-books.ru. Характеристики: опрятный, строгий, простой, понятный.
Поскольку проект простой, то предложения о стоимости жду от разработчика.
Качество и сроки - перспектива дальнейшей работы. 4 новых проекта, обновление существующего.
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