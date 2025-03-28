Комплексний аудит інтернет магазину

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок406 просмотров

Необхідно зробити аудит інтернет магазину. Тематика 18+. Кріс стандартних роботс, сайтмеп та ін. тут є своя специфіка структури, тому бажано, щоб у виконавця був досвід у цій тематиці

Магазин https://esexshop.com.ua/

SEOПоиск ошибок
месяц назад
AnastasiyaGr
Анастасия 
32 года
6 лет в сервисе
Была
19 дней назад

Заявки фрилансеров

Виктор
 
33 года
6 дней в сервисе
Был
15 часов назад
6 дней назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
19 часов назад
39 отзывов(-3)
14 дней назад
ТОП-5
Интернет-магазины
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
17 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Интернет-магазины
Искандер
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
16 часов назад
месяц назад
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
15 часов назад
106 отзывов
месяц назад
Дмитрий
 
36 лет
9 месяцев в сервисе
Был
17 часов назад
месяц назад