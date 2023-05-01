Ищем программиста для постоянной работы по сайту на движке MaxyStore. Примерный перечень работ: 1. Оновить версию, если это целесообразно и не стоит дополнительных денег. Либо понять затраты. Доступ в магазин могу предоставить. Версия 1.5.5.1 была куплена в магазине http://market.maxzon.ru/ 31.07.2013[b] [/b] 2. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Корректировка ИМ на Joomla 1.5.23 VM 1.1.4
Устранение ошибок на сайте.
Обновление (по возможности).
Удаление/склейка дублей.
Оптимизация, ускорение работы.
Корректировка/замена модуля новостей.
Корректировка/замена модуля обзоров.
Исправление ошибок пагинации.
Установка/допил модуля репоста на соцсети.
Задачи на регулярной основе.
В дальнейшем, работа по другим сайтам на WP и Opencart.
... подробнее в переписке.
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