Корректировка ИМ на Joomla 1.5.23 VM 1.1.4

Добрый день, уважаемые исполнители! Требуется исправить 2 ошибки на сайте pyramidastroy.com В чём суть ошибок: 1. Не работает функция отмены заказа у зарегистрированного пользователя. Не работает не только функция отмены, но и другие функции в личном кабинете ...