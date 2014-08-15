Корректировка сайта - 2

Необходимо сделать на сайте http://food.gadzilla.ru/:

4) В карточке товара – с кнопки «купить» переход на категорию «комплексные обеды», на конкретный комплекс, который мы привяжем позднее (здесь должна быть возможность изменять ссылку в зависимости от изменения комплекса из админки сайта)

5) В карточке товара – черная полоска «описание» - сделать ее потоньше «поэлегантнее».

6) Главная – списки товаров, когда наводишь курсор на конкретный товар – появляются 4 зеленые кнопки, их нужно переделать так:

А) «смотреть еще» - переделать надпись на «состав», перелинковку на карточку товара сохранить

Б) «закладки» - оставить как есть

В) «сравнение» заменить на «мастер-класс»

Г) «купить» - оставить как есть, сделать перелинковку на категорию «комплексные обеды» как и в п.4

7) Убрать цену из всех карточек товара, кроме категории «комплексные обеды».

8) Привязать доменку mayine.ru

9) Залить на хостинг

10) сделать корпоративную почту [email protected]

11) выкачать все картинки одним архивом с сайта

Приоритеты по убыванию: п.8,9,11,10,4, все остальные