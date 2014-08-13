Корректировка сайта

Необходимо сделать на сайте http://food.gadzilla.ru/ :

1) Сделать Блог на сайте, там должна быть возможность привязки фото, видео и текстового материала из раздела админки «статьи». Блог делаем, чтобы размещать новости

2) Главная – вынести справа блок с последними 2-3 новостями из Блога.

3) Сделать отдельную страницу для:

А) Ингредиенты – будут расписаны (с картинками) продукты, из которых мы готовим

Б) Страница «Мастер-Класс по приготовлению блюд высокой кухни»