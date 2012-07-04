Корзина в один клик VirtueMart (1.1.5)

Здравствуйте

Требуется доработать стандартную корзину Virtue Mart (1.1.5)

Суть проста:

Как только товар попадет в корзину и пользователь переходит туда должен без регистрации, на этой странице он видит товар который положил в корзину (наименование, артикул, кол., цена)и поля в которых он указывает адрес, телефон, и выбирает способы оплаты и доставки.