Задача: Интегрировать сверстанные страницы интернет-магазина с prestashop и настроить его с интеграцией с Moysklad.ru Имеется верстка всех страниц. Требования: - Платформа должна быть иметь максимум для редактирования контента. - ...
Корзина в один клик VirtueMart (1.1.5)
Здравствуйте
Требуется доработать стандартную корзину Virtue Mart (1.1.5)
Суть проста:
Как только товар попадет в корзину и пользователь переходит туда должен без регистрации, на этой странице он видит товар который положил в корзину (наименование, артикул, кол., цена)и поля в которых он указывает адрес, телефон, и выбирает способы оплаты и доставки.
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