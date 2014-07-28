Лендинг

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок209 просмотров

Всем Привет!Появилась потребность в продающей странице интернет-магазина.Нужно сделать хороший качественный лединг.Магазин на тематику хозтоваров ,а так же пиломатериалов.Нужен человек,который сделает лединг и поможет по дальнейшей работе и раскрутки сайта. Способоы оплаты обсуждаемы.Свои предложения присылайте на электронку .Ну всем удачи вобщем.

11 лет назад
EPT
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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