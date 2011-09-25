Техническое задание на изготовление магазина автозапчастей

Общее

1.1 Сайт представляет собой Интернет магазин автозапчастей с дополнениями. Основной упор делается на каталог автозапчастей и систему для ПРОЦЕНКИ с других интернет магазинов (поставщиков), смысл данной системы состоит в том что-бы не создавать свой прайс лист , а брать его онлайн у поставщиков с возможностью заложить свой % выгоды. К дополнениям можно отнести расширенный кабинет пользователя, с возможностью просмотра статуса заказа, счетов, запросов по VIN, и пр. статистики.

1.2 На главной странице должна отображаться новостная строка. Внесение изменений в новостную строку должно быть реализовано при помощи панели управления сайтом. Книга жалоб представлена в виде формы оставления комментариев, с возможностью удаления или редактирования. Контакты текстовое поле(с возможностью обрабатывать html) + место для 2 изображений. Вакансии: название вакансии, описание. Партнёры: список ссылок с описанием на дружественные сайты. Поставщикам: просто страница с текстом Меню сайта состоит из следующих разделов:

1. О компании

1.1 Контакты

1.2 Вакансии

1.3 Книга жалоб и предложений

1.4 Партнёры

2. Каталог

2.1 Поиск по коду детали

2.2 Поиск по каталогу

2.3 Поиск по VIN

3. Поставщикам

3.1 Информация для поставщиков и производителей запасных частей

4. Корзина

5. Конференция(Форум)

6. Регистрация

7. Статистика(для зарегистрированных и залогинившихся пользователей)

8. Личный кабинет(для зарегистрированных и залогинившихся пользователей)

Каталог и всё с ним связанное

2.1 Представление каталога

Каталог представлен списками, отсортированными по алфавиту, и верхний уровень каталога содержит названия марок, 2 уровень содержит названия моделей с доп. информацией для выбранной марки, 3 уровень названия подмоделей с доп. информацией, после выбора подмодели формируется список групп запчастей для этой подмодели(типа двигатель, ходовая и т.д.) с дальнейшим выбором подгрупп запчастей, с конечным выводом списка запчастей предлагаемых для этой подмодели с учётом выбора подгруппы запчастей. Должна иметься возможность просмотра дополнительной информации о выбранной запчасти. Пример построения такого каталога можно посмотреть на exist.ru (до выбора самих запчастей). Список запчастей содержит следующие столбцы: производитель, № детали производителя, наименование детали, цена, добавить в корзину (строки с кнопкой «Добавить» или значком). Если информация о цене отсутствует, вместо неё ставится текст «Звоните». При отсутствии информации в других полях «- - -». Незалогинившемуся пользователю недоступны цены (вместо них «Регистрация» с редиректом на регистрацию).

2.2 Поиск по коду детали

Поиск по коду детали с сортировкой по цене или производителю. Количество вводимых символов в строку не менее 3, если в строке стоят разделительные знаки типа тире или точки они игнорируются (также как и при обращении поиска в базу, т.е. если в базе есть содержимое с точками или тире они игнорируются). Также имеется выбор: поиска с аналогами или без. По умолчанию сортировка по цене, выбор: поиск с аналогами. В результате запроса формируется страница со списком запчастей. Список запчастей содержит следующие столбцы: производитель, № детали производителя, наименование детали, цена, добавить в корзину (строки с кнопкой «Добавить» или значком). Если информация о цене отсутствует, вместо неё ставится текст «Звоните». При отсутствии информации в других полях «- - -». Незалогинившемуся пользователю недоступны цены (вместо них «Регистрация» с редиректом на регистрацию).

2.3 Поиск по каталогу

Представляет собой поиск по наименованию детали, вводить следует не менее 3 символов, поиск в базе по вхождению. Выводится список со столбцами: производитель, № детали производителя, наименование детали, марка, цена, добавить в корзину (строки с кнопкой «Добавить» или значком). Если информация о цене отсутствует, вместо неё ставится текст «Звоните». При отсутствии информации в других полях «- - -». Должен имеется выбор по марке, т.е. ниспадающий список с марками, соответственно список формируется с учётом выбранной марки. Незалогинившемуся пользователю недоступны цены (вместо них «Регистрация» с редиректом на регистрацию).

2.4 Поиск по VIN

На странице присутствуют поля для ввода информации, пользователь заполняет их и нажимает кнопку отправить, соответственно сформированный запрос содержащий информацию из полей попадает в базу данных. Поля следующие: Марка, Модель, Номер двигателя, Код двигателя, Подкапотная табличка, Тип кузова(ниспадающий список), Тип КПП(ниспадающий список), Страна производитель, VIN, Год и месяц выпуска, Наличие ABS(галка), Наличие ГУР(галка), объём двигателя см3, привод(ниспадающий список), кондиционер(галка), Дополнительная информация об автомобиле(большое текстовое поле), Список запчастей(большое текстовое поле).

Корзина

Представляет собой список деталей выбранных при клике на кнопку «Добавить». Список запчастей содержит следующие столбцы: производитель, № детали производителя, наименование детали, цена, количество(с полем), сумма. В конце списка: скидка(берется из базы), итого. Кнопка пересчитать. Страница формирует запрос с отправкой в базу данных. Содержание столбцов: производитель, № детали производителя, наименование детали, цена. Если информация о цене отсутствует, вместо неё ставится текст «Звоните». При отсутствии информации в других полях «- - -». Должна быть кнопка печати сформированного списка с количеством (для незалигинившегося пользователя) и кнопка отправки сформированного запроса в базу данных (если пользователь залогинился). Также отправляются данный в 1С для формирования банковских документов (уточним позднее) (возможно будет без отправки в 1С).

Регистрация

При регистрации пользователю становиться доступно оставление комментариев (без регистрации только просмотр); вывод списка при поисках (без регистрации вывод текста: если найдено то количество позиций, если не найдено «В данный момент запись в каталоге отсутствует, для уточнения наличия звоните» слово звоните ссылка на контакты); добавление и редактирование своих сообщений в конференции (без регистрации только просмотр). Также доступна становиться отправка запросов из корзины (без регистрации при нажатии на кнопку печать редирект на регистрацию). Автологин. На странице находятся поля для заполнения: Страна, Регион, Фамилия Имя, Отчество, Телефон, Мобильный телефон, Рабочий телефон, Пол.

Статистика

В статистику входят следующие страницы:

Заказы - список состоящий из : Дата(дата создания заказа), № Заказа(номер сформированного и отправленного заказа из корзины), Сумма, Дата изменения(показывает когда в последний раз обновлялось состояние заказа), Состояние(показывает состояние заказа(берется из базы)(короткий текст)), Ожидание в офисе(дата берётся из базы). Внизу показывает общую сумму заказов. Должна быть возможность просмотра заказа (тоесть что в него входит, список как и в корзине + фамилия менеджера который принял заказ).

Запросы по VIN - на странице отображается список запросов по vin которые пользователь сформировал от начала действия его аккуанта, столбцы следующие: Марка, Модель, Год, VIN, Ответ(здесь ссылка на страницу в которой формируется информация взятая из базы(текстовое большое поле)

Личный кабинет

Здесь пользователь может просмотреть некоторую доп. информацию и изменить свои данные. Данные только для просмотра: Логин, Пароль, Уровень цен(скидка), Ваш менеджер, E-mail(менеджера), ICQ(менеджера). Возможно ещё добавятся поля. Данные с возможностью изменения: контактная информация указанная пользователем при регистрации. Также должна присутствовать страничка Мои машины. Здесь список с возможностью добавления и изменения, состав столбцов: Марка, модель, VIN, год выпуска, номер двигателя, объём двигателя, номер коробки передач, тип кузова(список), номер кузова, колёсная формула(список), номер моста(для полуприцепов), тип двигателя(бензин, дизель).

Страница управления сайтом(при админском входе)

Доступ на страницу управления только администратору.

Список возможностей страницы управления:

- Редактирование строк на странице «Контакты», изменения изображений на странице(2 шт.)

- Добавление, редактирование и удаление вакансий и их описаний.

- Добавление, редактирование и удаление записей в книге жалоб и предложений

- Добавление, редактирование и удаление пользователей (если пользователь удалён должны удалиться записи из книги жалоб и в конференции заменены его посты на пользователь удалён за нарушение правил (если возможно))

- Админка на конференцию права администратора

- Статистика расширенная по зарегистрированным пользователям (Сколько раз пользователь заходил на сайт (от в месяц), Сколько заказов отправил при помощи формы отправки (от в месяц)), статистика посещаемости по всем (счётчик обыкновенный).

- Добавление, редактирование и удаление новостей

- Возможность изменять что угодно в личном кабинете любого пользователя.

- Просмотр лога работы менеджеров с базой

Вход для менеджеров(своеобразная web форма для работы)

- Возможность выбирать и присваивать себе(для обработки) заказ сформированный.

(если заказ был взят одним из менеджеров то соответственно он пропадает из основного хранилища, но при этом если менеджер решит отказаться или передать другому менеджеру, пусть он просто откажется от заказа и заказ снова переместиться в общее хранилище)

- Возможность изменять состояние заказа.

- Возможность добавлять, удалять, редактировать записи в базе данных запчастей дополнительной. (должен вестись своеобразный лог, в котором записывается какой менеджер что делал с базой)

Вход для босса

- Просмотр лога работы менеджеров(кто сколько наработал, сколько заказов выполнил, на какую сумму общую, число выполненных заказов за месяц,