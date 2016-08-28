Магазин электронных товаров с оплатой кодом BTC-E

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День добрый.

Необходим магазин с возможностью покупки без регистрации электронных товаров за коды BTC-E. Мнговенной выдачей ссылки для скачачвания, отправки ее же на эмейл. С админкой для добавления товаров ну и минимальной статистикой по продажам. Работа только через гарант.

7 лет назад
delletc2016
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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