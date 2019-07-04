Здравствуйте! Есть проект на вебасист, настроена интеграция с апи. Нужно сделать моменты: оформление заказа порядок полей поменять (пример buka.ru [email protected] WT0jrp ) поля взять 1 в 1автоподгрузку данных при оформлении ...
Магазин на Magento
Добрый день, Артём.
Ищем разработчика на Magento, сможете оценить и взять работу?
Верстку предоставляем.
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