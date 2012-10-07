Магазин на OpenCart

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Закрыт4 заявки279 просмотров

Здравтсвуйте, мне нужен интернет магазин на OpenCart 1.5.4.1 для электронных товаров, буду в основном продавать активационные коды на игры. Коды у меня на картинках (отсканированные открытки) , нужно что бы после продажи емайл с сылкой на картинку приходил клиенту. Коды на картинках разные(уникальные). нужно что бы можно было их загружать на сайт по 10 штук примерно , и что бы они автоматически, один за другим продавались.

всего товаров будет не более 10. половина физических и половина электронных(сканы).

Движек уже установлен, нужно настроить. http://gnetstore.com/

Характеристики:

- Оплата PayPal и пластик. карточками. (нужно подключить оплату)

- Интерфейс на английском, сайт для Европы и Америки.

— Доставка товара по имайлу, т.е. как прошла оплата, то сразу купленный файл должен быть отправлен на почту покупателя и чек покупки. Если товар физический, то дополнительно цена на доставку, как обычно.

- регистрация клиентов и личный кабинет, с историей покупок и т.д.

- возможность discount кода

- рассылка новостей по базе клиентов

все это стандартными функциями open cart

пишите пожалуйста цены и сроки, или вопросы если есть на [email protected]

спасибо

Opencart
13 лет назад
ferrado
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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