Нужен специалист для создания интернет-магазина на битриксе. Только битрикс. Срок максимум 15 дней. Есть ТЗ. Всем заинтересовавшимся скину материалы на почту. Макеты готовы, необходимо их сверстать, а потом уже программирование. Также нужна будет интеграция 1С. ...
Магазин на OpenCart
Здравтсвуйте, мне нужен интернет магазин на OpenCart 1.5.4.1 для электронных товаров, буду в основном продавать активационные коды на игры. Коды у меня на картинках (отсканированные открытки) , нужно что бы после продажи емайл с сылкой на картинку приходил клиенту. Коды на картинках разные(уникальные). нужно что бы можно было их загружать на сайт по 10 штук примерно , и что бы они автоматически, один за другим продавались.
всего товаров будет не более 10. половина физических и половина электронных(сканы).
Движек уже установлен, нужно настроить. http://gnetstore.com/
Характеристики:
- Оплата PayPal и пластик. карточками. (нужно подключить оплату)
- Интерфейс на английском, сайт для Европы и Америки.
— Доставка товара по имайлу, т.е. как прошла оплата, то сразу купленный файл должен быть отправлен на почту покупателя и чек покупки. Если товар физический, то дополнительно цена на доставку, как обычно.
- регистрация клиентов и личный кабинет, с историей покупок и т.д.
- возможность discount кода
- рассылка новостей по базе клиентов
все это стандартными функциями open cart
пишите пожалуйста цены и сроки, или вопросы если есть на [email protected]
спасибо
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