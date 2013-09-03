Магазин на Opencart

Существует текущий сайт http://co1.kz/ . админка WordPress требуется доработать сайт, добавив на него 2 вещи: 1. срок ношения http://lensmark.kz/ 2. выбор базовой кривизны http://lensmark.kz/ бюджет: 2 200 руб. на КИВИ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Примерный список работ:
Sео - оптимизация (прописать метатеги для всех страниц)
Перелинковка страниц
Парсинг со старого сайта(http://dospani.ru/)
Заказ в 1 шаг
Модуль экспорта в Яндекс Маркет
Импорт товара из Эксель
Модуль онлайн-консультанта
Модуль массового редактирования товара (позволит, к примеру, поднять цену на весь товар на 3%).
Моментальный заказ товара (менеджеру магазина приходит оповещение, и он перезванивает)
Удобный фильтр товара (по размерам, цене, производителю), по цвету и другим параметрам
Модуль статей и новостей, спецпредложений
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