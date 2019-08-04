Необходимо внедрение бонусной реферальной системы в личный кабинет в шаблоне на WebaSyst. У каждого пользователя есть промо-код, которым он делится с друзьями и получает от 5% до 10% кэш-бек от рефералов. Друзья, которые вводят ...
Магазин на woocommerce
Нужен интернет магазин на Woocommerce (корзина без оплаты товара) Есть подробнейшее ТЗ, Макет (включая адаптив). Кому интересно ставьте предварительную заявку, вышлю ТЗ. В заявке желательно указать примеры сделанных вами магазинов.
стоимость 20000руб. или 310$, сроки 14 дней. оплата по факту выполненной работы, можно частями.
ВАЖНО!!! ПРИЁМКА РАБОТЫ СТРОГО ПО ТЗ! за работу выполненную раньше срока премия 1000р или 15$в день!
Верстка выполненная, с помощью «блочных» виджетов, визуальных конструкторов страниц, НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ!
Заявки фрилансеров
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