Нужен интернет магазин на Woocommerce (корзина без оплаты товара) Есть подробнейшее ТЗ, Макет (включая адаптив). Кому интересно ставьте предварительную заявку, вышлю ТЗ. В заявке желательно указать примеры сделанных вами магазинов.

стоимость 20000руб. или 310$, сроки 14 дней. оплата по факту выполненной работы, можно частями.

ВАЖНО!!! ПРИЁМКА РАБОТЫ СТРОГО ПО ТЗ! за работу выполненную раньше срока премия 1000р или 15$в день!