Требуется разработать сайт-каталог запчастей по предоставленным ТЗ и макетам. Основной функционал включает страницы по брендам, категориям и артиклам товаров. Предпочтительно использование PHP или Go для бэкенда и любого SSR решения для фронтенда. Важно обеспечить возможности администрирования каталога для добавления, удаления и изменения товаров.