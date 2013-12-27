1. На лицевой части сайта есть баннеры, никак не удается сделать так чтобы они соответствовали, большой баннер - маленький баннер. 2. Поменять имя кнопки вместо "Shop now" на русское "Купить" ...
Модуль для магазина на shopcms
Полное тз:
Ваша цена и сроки.
Только с портфолио или отзывами.
С уважением, Виталий
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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