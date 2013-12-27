Модуль для магазина на shopcms

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Завершен2 заявки211 просмотров

Полное тз:

yadi.sk/d/9EpxqJJaDVQWV

Ваша цена и сроки.

Только с портфолио или отзывами.

С уважением, Виталий

11 лет назад
noxplode2
Виталий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
18 часов назад
11 лет назад
$150
4 дня
Благодарю за работу! Отлично справился с задачей, все сделал так, как было нужно, все мелочи подправил и учел. Игорь - очень хороший специалист. Приятно работать с такими людьми)
Сотрудничество было основано на понятном ТЗ, пришлось потрудиться но работа была доведена до конца. Оплату получил вовремя. Спасибо Виталию.

Заявки фрилансеров

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
18 часов назад
11 лет назад

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