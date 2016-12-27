Модуль opencart - для простановки наличия из xml

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки122 просмотра

Необходим модуль для простановки наличия товаров на сайте. Наличие берется из xml поставщика. Подробности во вложении.

Opencart
8 лет назад
batt
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров