На VirtueMart 1.1.3 подключить Visa&MasterCard

Здравствуйте. Есть интернет магазин на Битриксе, который работает с 1С. В принципе - всё работает,но есть и, в процессе работы, периодически появляются вопросы, которые необходимо устранить или доработать. Исходя из этого ищем специалиста, который ...
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Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Есть не стандартная задачка на VirtueMart 1.1.3 подключить способ оплаты товара катрой Visa&MasterCard
Сайт: http://choice-shop.com.ua
Бюджет, срок?)
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