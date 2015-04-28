Наполнение Интернет магазина

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Закрытнет заявок80 просмотров

Имеется готовый интернет магазин написан на Джомале www.klindepo.ru

нужно передрать с другого сайта товары с описанием.

Единственная сложность некоторые фотки на сайте маркированны.

Количество товара от 500 до 1500

С уважением,

Олег

Жду предложений по стоимости и срокам

10 лет назад
Pomper
Олег 
58 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров