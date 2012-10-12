Нужно за сегоня установить на сайт Virtuemart и внести ряд небольших правок. кто сможет быстро?
Настройка интернет-магазина на wordpress
Есть ИМ http://www.scala-anti-cellulite.com.ua , всего 6 наименования товара.
Задача - настроить "оформление заказа", "корзина".
Нужно как на скриншотах в приложении
С уважением, Сергей
Заявки фрилансеров
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