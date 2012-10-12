Настройка интернет-магазина на wordpress

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Есть ИМ http://www.scala-anti-cellulite.com.ua , всего 6 наименования товара.

Задача - настроить "оформление заказа", "корзина".

Нужно как на скриншотах в приложении

С уважением, Сергей

WordPress
13 лет назад
tidya
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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