Настройка магазина на Joomla 3 на основе готового+

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Завершен3 заявки172 просмотра

Нужно взять готовый сайт(есть все доступы) изменить цвета, изменить картинки, переделать и наполнить каталог(около 60 товаров), настроить работу интернет-магазина и оформления заказа. Спецу работы на 1-2 дня.

Joomla
11 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$100
4 дня
Антон очень порядочный сотрудник. Доводит работу до совершенства, не торопится и делает все четко, рекомендую и буду обращаться еще!
Приятные впечатления о сотрудничестве! Четкое задание, вежливое общение и моментальная оплата! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад

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