Настройка платежного модуля Vamshop

Нужно сделать следующее

есть магазин exclusiv-store.com

после того как покупатель сделал заказ у него должна появится способ оплаты не только PayPal как сейчас

а еще Wirebank transfer (платеж банковским переводом)

эта опция должна появляться на заказах выше 1000 долл

и еще в ней должна калькулироваться скидка автоматически 2% от суммы заказа +50долл

и эта сумма должна показываться клиенту при выборе способа платежа

вывод модуля -- страница с реквизитами и сумма

еще вопрос по vamshop

как можно от имени покупатеей оставлять отзывы а то они на

емайл пишут спасибо а в магазине не хотят оставлять

оплата webmoney

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Если Вы не указываете сумму и срок система не позволит вас выбрать исполнителем