Настройка шаблона интернет-магазина цветов.

Интернет-магазиныЗакрыт15 заявок160 просмотров
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Требуется настройка шаблона интернет-магазина цветов. Интересуют сроки и стоимость ваших услуг. Структуру менять не придется, если только будут небольшие корректировки. Коммерческие CMS не интересуют. Просьба указывать вашу специализацию по CMS, если это принципиально.

Обязательно нужны примеры "живых" сайтов.

10 лет назад
sam_707
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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