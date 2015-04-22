Настроить форму быстрого заказа в магазине на Prestashop

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка208 просмотров

Необходимо внести правки в процесс оформления заказа в магазине musicda.ru на Prestashop 1.6.0.9

1. Исправить все ошибки при оформлении быстрого заказа, в частности появившуюся недавно ошибку: TECHNICAL ERROR: unable to save account Details: Error thrown: [object Object] Text status: parsererror

Она возникает при нажатии кнопки «сохранить» в форме быстрого заказа.

2. Подкорректировать форму быстрого заказа. Оставить в форме быстрого заказа только следующие поля:

E-mail

Имя

Фамилия

Подписаться на рассылку

Далее в подразделе «Адрес доставки» оставить только:

Адрес

Город

Телефон (стандартно существует 2 поля с домашним и мобильным, нужно, чтоб осталось одно и называлось просто «Телефон»)

Все остальные поля- убрать.

3. Исправить ошибку «Укажите корректную страницу CMS, если вы хотите, чтобы она была прочитана.», возникающую при попытке изменения настроек в разделе админки:

Настройки/ Заказы

4. Добавить кнопку заказа в 1 клик. Она должна находиться рядом- правее надписи «В наличии».

В результате нажатия на нее должно появляться диалоговое окно с полями: Имя, телефон, e-mail, комментарии.

Пример такого решения здесь: http://webnewbie.ru/modules/blogwp/wordpress/prestashop/modul-pokupki-za-odin-klik.html

В результате работы этого модуля заказ должно быть:

Видно заказ среди прочих заказов в админке

Приходить письмо на почтовый адрес магазина о факте заказа (должно содержать данные, заполненные клиентом и название позиции заказанной им)

Приходить письмо клиенту о принятии заказа магазином.

Все решения и изменения должны быть описаны, а также прокомментированы в коде.

PrestaShopWordPress
10 лет назад
alvoro
63 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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