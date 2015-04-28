Нужен программист который сможет оптимизировать работу ресурса http://www.mebelok.com/ Одна из проблем ресурса это фильтры в которых ведётся пересчёт от которого нельзя уйти к примеру вот самая тяжёлая страничка http://www.mebelok.com/matrasi-ortop/ Нужно провести анализ и ...
Натянуть готовую верстку интернет-магазина на OpenCart
Натянуть готовую верстку интернет-магазина на OpenCart
Задание только для опытных (с + отзывами), оплата - по безопасной сделке.
1. Требуемая структура интернет-магазина (каждый тип страниц свёрстан на инклюдах):
http://prom-nn.com.xsph.ru/index.php (главная со слайдером спецпредложения, новинками, хитами продаж и акциями[товары со скидкой])
http://prom-nn.com.xsph.ru/textpage.php (доставка, оплата и др.текстовые страницы)
http://prom-nn.com.xsph.ru/razdel.php (каталог продукции выводит список разделов продукции)
- http://prom-nn.com.xsph.ru/subrazdel.php (разделы продукции выводит список подразделов и выводит товары этого раздела ниже)
-- http://prom-nn.com.xsph.ru/catalog.php (товары подраздела)
--- http://prom-nn.com.xsph.ru/tovar.php (описание товара с вариантами выбора, описанием, характеристиками и отзывами + блок похожие товары 4 шт.)
2. Настроить ЧПУ этой структуры: /nazvanie-subrazdela/nazvanie-cataloga/nazvanie-tovara/
3. Слева под блоком "не нашли товар?" вывести просмотренные ранее товары в блоке "Вы смотрели" (если хотя бы один товар был просмотрен)
4. Возможность в карточке товара проставления старая/новая цена для товаров по акции (для клиента старая цена будет перечеркнута)
5. Возможность указать для товаров кроме акции (старой и новой цены) параметра "хит продаж" или новинка.
6. Возможность добавления отзыва о товаре клиентами (публикация после модерации).
7. Возможность регистрации и авторизации на сайте (предусмотрены ссылки в шапке сайта).
8. Настроить работу формы поиска по сайту, корзины заказа.
9. Создать каталоги статей и новостей, чтобы отображались только анонсы новостей (названия статей) в виде ссылки на страницы с полной новостью (статьей).
10. На главной выводятся автоматом 3 последние новости.
11. В каталоге товаров настроить предусмотренные верстальщиком
- виды сортировки товаров
- фильтр по производителю
- показ по 12/24/48/96/всех товаров на странице
Формы заказа обратного звонка и "не нашли товар?" программировать не надо.
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