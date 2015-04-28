Натянуть готовую верстку интернет-магазина на OpenCart

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Закрыт6 заявок191 просмотр

Натянуть готовую верстку интернет-магазина на OpenCart

Задание только для опытных (с + отзывами), оплата - по безопасной сделке.

1. Требуемая структура интернет-магазина (каждый тип страниц свёрстан на инклюдах):

http://prom-nn.com.xsph.ru/index.php (главная со слайдером спецпредложения, новинками, хитами продаж и акциями[товары со скидкой])

http://prom-nn.com.xsph.ru/textpage.php (доставка, оплата и др.текстовые страницы)

http://prom-nn.com.xsph.ru/razdel.php (каталог продукции выводит список разделов продукции)

- http://prom-nn.com.xsph.ru/subrazdel.php (разделы продукции выводит список подразделов и выводит товары этого раздела ниже)

-- http://prom-nn.com.xsph.ru/catalog.php (товары подраздела)

--- http://prom-nn.com.xsph.ru/tovar.php (описание товара с вариантами выбора, описанием, характеристиками и отзывами + блок похожие товары 4 шт.)

2. Настроить ЧПУ этой структуры: /nazvanie-subrazdela/nazvanie-cataloga/nazvanie-tovara/

3. Слева под блоком "не нашли товар?" вывести просмотренные ранее товары в блоке "Вы смотрели" (если хотя бы один товар был просмотрен)

4. Возможность в карточке товара проставления старая/новая цена для товаров по акции (для клиента старая цена будет перечеркнута)

5. Возможность указать для товаров кроме акции (старой и новой цены) параметра "хит продаж" или новинка.

6. Возможность добавления отзыва о товаре клиентами (публикация после модерации).

7. Возможность регистрации и авторизации на сайте (предусмотрены ссылки в шапке сайта).

8. Настроить работу формы поиска по сайту, корзины заказа.

9. Создать каталоги статей и новостей, чтобы отображались только анонсы новостей (названия статей) в виде ссылки на страницы с полной новостью (статьей).

10. На главной выводятся автоматом 3 последние новости.

11. В каталоге товаров настроить предусмотренные верстальщиком

- виды сортировки товаров

- фильтр по производителю

- показ по 12/24/48/96/всех товаров на странице

Формы заказа обратного звонка и "не нашли товар?" программировать не надо.

Opencart
10 лет назад
shushle
Елена 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Aoor
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$90
4 дня

Заявки фрилансеров

Aoor
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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