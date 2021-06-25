Требуется добавить 100 отзывов для интернет-магазина на платформе Авито. Отзывы должны быть качественными и способствовать повышению доверия к вашему магазину. Важно обеспечить разнообразие отзывов, чтобы они выглядели естественно и правдоподобно.
Натяжка и вёрстка битрикс
Добрый день. Требуется оценить стоимость работ. Стандартный интернет магазин. Система управления Битрикс. ТЗ вышлю выбранному исполнителю.
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