Натяжка и вёрстка битрикс

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Закрыт10 заявок3134 просмотра

Добрый день. Требуется оценить стоимость работ. Стандартный интернет магазин. Система управления Битрикс. ТЗ вышлю выбранному исполнителю. 

4 года назад
llolla
Катя 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
148 отзывов
4 года назад
Илья
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 отзывов
4 года назад
Борис
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
онлайн
15 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-10
Интернет-магазины
Александр
 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
52 отзыва
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
85 отзывов
4 года назад
#1
Интернет-магазины
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
14 минут назад
27 отзывов
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
287 отзывов
4 года назад
Ксения
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
4 года назад

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