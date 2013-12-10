Не приходят уведомления на почту в VirtueMart2

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен5 заявок129 просмотров

После смены владельца магазина заказы не приходят на почту администратора.

11 лет назад
anoxin
48 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$40
1 день
Все сделано быстро и качественно! Александр, спасибо большое!
Сотрудничеством с Дмитрием доволен! Рекомендую, буду ждать дальнейшего сотрудничества!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад

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