Добрый день Для периодических работ по модернизации магазина на опенкарт требуется опытный и ответственный человек. В ближайшее время нужно врезать в дизайн пару блоков, завести новые категории заполнить их спарсенными товарами.
Небольшие доработки ИМ на Webasyst
Есть 4 сайта на webasyst (предыдущая версия, а не ShopScript5). По каждому нужно сделать небольшие исправления. Подробное ТЗ скину на почту.
Кратко:
Перестала отображаться дополнительная категория меню.
Не работает функция копирования в карточке товара в админке.
Админка не отображается при просмотре на планшетах и смартфонах.
Подправить форматирование в карточке товара.
Изменить картинку с контактами магазина (контакты размещены не текстом, а картинкой).
Перестали приходить уведомления о заказах на почту.
Полетели шрифты в админке в некоторых категориях.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $3000
Версия CMS - ImageCMS Shop Premium 4.5. Интернет-магазин расчитан на 60 000 товаров. Нужно создать дизайн и сверстать под новый шаблон New Level Настроить в новом дизайне: ...Интернет-магазины16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Есть несколько магазинов разных версий ( от 1.2 до 1.56 и 1.65), требуются следующие доработки: 1) летающая картинка товара в корзину - при нажатии на кнопку "купить", то есть визуальная демонстрация ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Необходимо произвести доработки интернет-магазина таобао www.kit-rus.com. Задачи: 1.Сделать скидки в карточках товара.(работа с апи таобао) 2.Загрузка страниц не более 3 сек. 3.Сделать фильтра поиска товара. ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте, фрилансеры. Требуется разработать ИМ (витрину, т.е. без цен и оплаты товаров) под ключ: - Спарсить информацию с 1 сайт донора и разместить ее на OpenCart (другие варианты тоже рассматриваются). Около ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется программист для создания интернет-магазина! Предпочтение - cms: Modx но и не только! *если покажете эффективность другой CMS - предпочтение может поменяться. Это интернет магазин - анализов, на этом сайте можно заказать ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать уже готовый дизайн, по сути это даже не интернет-магазин. Единственное что нужно это скрипт добавления товаров. Процесс покупки очень простой: Человек выбирает товар, кликает по нему, переходит на страничку ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется отредактировать вывод товара на Joomla-сайте: – Вывод расширенного описания визуально разместить после вывода короткого описания; – Добавить социальные кнопки Вконтакте и Одноклассники, МойМир (последние два необязательно); – Добавить кнопку-ссылку на существующую ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Уважаемые фрилансеры! На базе wordpress нужно сделать магазин подержаных автомобилей со следующими возможностями: 1. Импорт автомобилей из внешней базы данных (есть обновляющаяся mysql база автомобилей, из нее нужно выдергивать ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Интересует стоимость и сроки прикрутки оплаты товара через киви кошелёк к самописному сайту. Ссылку сайта сброшу в личку.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад