Небольшие доработки ИМ на Webasyst

Есть 4 сайта на webasyst (предыдущая версия, а не ShopScript5). По каждому нужно сделать небольшие исправления. Подробное ТЗ скину на почту.

Кратко:

Перестала отображаться дополнительная категория меню.

Не работает функция копирования в карточке товара в админке.

Админка не отображается при просмотре на планшетах и смартфонах.

Подправить форматирование в карточке товара.

Изменить картинку с контактами магазина (контакты размещены не текстом, а картинкой).

Перестали приходить уведомления о заказах на почту.

Полетели шрифты в админке в некоторых категориях.