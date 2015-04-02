Небольшие доработки по сайту на OpenCart

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Закрыт6 заявок137 просмотров

Не работает дефолтный шаблон. Надо его реанимировать.

И несколько минорных правок.

По цене договоримся.

Opencart
10 лет назад
comp03com
Дмитрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров