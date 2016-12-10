Необходимо сделать интернет магазин на любом движке

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок153 просмотра

Необходимо сделать интернет магазин на любом движке. OpenCart будет преимуществом. 

Чем быстрее тем лучше. Сейчас дизайн только в psd

оплата по факту! 

вы работаете - я утверждаю - оплачиваю, вы выгружаете

ИЗ за задержки исполнителя, которй подвел меня мне нужно СРОЧНО завершить работу.... 

только ПОСТОПЛАТА!!!!! 

Opencart
8 лет назад
onlofor
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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