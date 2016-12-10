Необходимо сделать интернет магазин на любом движке. OpenCart будет преимуществом.

Чем быстрее тем лучше. Сейчас дизайн только в psd

оплата по факту!

вы работаете - я утверждаю - оплачиваю, вы выгружаете

ИЗ за задержки исполнителя, которй подвел меня мне нужно СРОЧНО завершить работу....

только ПОСТОПЛАТА!!!!!