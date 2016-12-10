Необходимо в кратчайшие сроки и с минимальными затратами создать мобильную версию интернет -магазина. Жестких требований нет, скриншоты приблизительного расположения элементов имеются, любые идеи приветствуются. Цена конечная, срок неделя.
Необходимо сделать интернет магазин на любом движке
Необходимо сделать интернет магазин на любом движке. OpenCart будет преимуществом.
Чем быстрее тем лучше. Сейчас дизайн только в psd
оплата по факту!
вы работаете - я утверждаю - оплачиваю, вы выгружаете
ИЗ за задержки исполнителя, которй подвел меня мне нужно СРОЧНО завершить работу....
только ПОСТОПЛАТА!!!!!
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