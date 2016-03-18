Неоходимо поправить фильтр поисковика на сайте недвижимости.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка169 просмотров

Внести изменения в фильтр поисковика по объектам на сайте vladimir-land.ru/ 

Задача – упростить его использование. Для четкого примера приведу фильтр яндекс недвижимость realty.yandex.ru/ . Простой и без лишнего. В общем то на сайте vladimir-land.ru/ он получится  ещё проще, так как на данном сайте продается только земля и дома.

И так, о деталях:

Так же как на "яндекс-недвижимость", сначала выбор ->Купить-снять; далее

выбор -> Дом или Земельный участок; Если выбрали "Дом", то следующее

будет -> "площадь дома" но без выбора площади земельного участка.

Желаемую площадь в фильтре так же как в яндексе прописывать. Ели же ищут

земельный участок, то только выбор площади земельного участка. Вот тут

нужно добавить категории земельного участка. К примеру три вида

категорий (земли населенных пунктов (ИЖС), сельхозназначения

(КФХ,СНТ,ДНТ), промназначения (Промышленные, коммерческие земли) и около

нужной категории необходимо поставить галочку). Далее – районы

Владимирской области (списком или в виде поисковика по первым четырем

буквам названия района. Бывают пишут – наберите первые четыре буквы для

определения местности). Ну и далее цена (Так же как и площадь

самостоятельным набором).

Внешняя структура так же как у яндекс недвижимость и все в одну строку и всё четко видно.

Попрошу завышенные ставки не предлагать! Буду сравнивать с вариантами предложений исполнителей.

9 лет назад
dober_man
Дмитрий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Надо сверстать и натянуть на Битрикс

    $190

    Добрый день. Есть макет. По дизайну довольно простой. Нужно сделать адаптивным (макеты есть для всех расширений). После чего надо натянуть на Битрикс Малый Бизнес.  По срокам 1.5 недели. С меня 13 000 ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать интернет магазин с уже готовым дизайном

    Есть дизайн макет сайта, будет выслан на следующем этапе.  Прикреплю черновой вариант.  Сайт не адаптивный  Необходимо сделать верстку и спрограммировать сайт,  CMS на выбор исполнителя (исключение 1С Битрикс, причина дороговизна, можете попробывать ...

    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн/создание интернет-магазина с последующей SEO-оптимизацией

    ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ: Существует сайт: www.yaroslav-market.com (очень устаревший и с плохим дизайном для продаж),написанный на CMS:WebAsyst shop-script (v.309) необходимо в нем полностью произвести редизайн сайта (или, если это будет дешевле и проще создать новый й продающий и современный маркетинговыИнтернет-магазин) но главное ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Магазин

    www.superstroy.ru/  нужна копия  этого интернет магазина, без калькулятора...... без некоторых кнопок  и фотографий, видео , со всеми функциями и страницами . на Джумле  или Неткарт  . ТЗ нет.  С заливкой 100 позиций       ...

    Joomla
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет магазин Perfect Lines.

    Нужно довести сайт до рабочего состояния. Есть только дизайн  и прототип. Верстка нужна адаптивная. Интернет магазин  с четырьмя линейками товаров.  Все функции можно понять по шаблонам. Помимо стандартных нужно добавить еще такие функции: ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Композитный интернет-магазин на Битриксе

    $2500

    Сложный проект с кучей функционала для настоящих гуру Битрикса.  Основные пункты:  - сложная доработка фильтра  - изменение и доработка авторизации/регистрации  - доработка SEO функционала  - переработка логики скидок, ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Бек-энд программист Openсart

    Требуется бек-энд программист Openсart для трансформации интернет-магазина.  1. Необходимо переделать действующий интернет-магазин используя иностранный адаптивный шаблон.  2. Отредактировать функционал  3. Поменять движок на ocStore  4. Настроить все для постоянной ...

    ocStore
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка плагина PrestaShop

    Если вы никогда не ковырялись в коде PrestaShop - пожалуйста, не предлагайте сотрудничество Описание задачи: “Advanced Pack v5.0.5“ - это плагин для фиксированых “наборов” продуктов. Нужно сделать минимальные изменения в плагине: ...

    PrestaShop
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад