настроить интернет магазин под меня на этой платформе (https://www.merchium.ru/features-design/)
Неоходимо поправить фильтр поисковика на сайте недвижимости.
Внести изменения в фильтр поисковика по объектам на сайте vladimir-land.ru/
Задача – упростить его использование. Для четкого примера приведу фильтр яндекс недвижимость realty.yandex.ru/ . Простой и без лишнего. В общем то на сайте vladimir-land.ru/ он получится ещё проще, так как на данном сайте продается только земля и дома.
И так, о деталях:
Так же как на "яндекс-недвижимость", сначала выбор ->Купить-снять; далее
выбор -> Дом или Земельный участок; Если выбрали "Дом", то следующее
будет -> "площадь дома" но без выбора площади земельного участка.
Желаемую площадь в фильтре так же как в яндексе прописывать. Ели же ищут
земельный участок, то только выбор площади земельного участка. Вот тут
нужно добавить категории земельного участка. К примеру три вида
категорий (земли населенных пунктов (ИЖС), сельхозназначения
(КФХ,СНТ,ДНТ), промназначения (Промышленные, коммерческие земли) и около
нужной категории необходимо поставить галочку). Далее – районы
Владимирской области (списком или в виде поисковика по первым четырем
буквам названия района. Бывают пишут – наберите первые четыре буквы для
определения местности). Ну и далее цена (Так же как и площадь
самостоятельным набором).
Внешняя структура так же как у яндекс недвижимость и все в одну строку и всё четко видно.
Попрошу завышенные ставки не предлагать! Буду сравнивать с вариантами предложений исполнителей.
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