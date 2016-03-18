Неоходимо поправить фильтр поисковика на сайте недвижимости.

Внести изменения в фильтр поисковика по объектам на сайте vladimir-land.ru/

Задача – упростить его использование. Для четкого примера приведу фильтр яндекс недвижимость realty.yandex.ru/ . Простой и без лишнего. В общем то на сайте vladimir-land.ru/ он получится ещё проще, так как на данном сайте продается только земля и дома.

И так, о деталях:

Так же как на "яндекс-недвижимость", сначала выбор ->Купить-снять; далее

выбор -> Дом или Земельный участок; Если выбрали "Дом", то следующее

будет -> "площадь дома" но без выбора площади земельного участка.

Желаемую площадь в фильтре так же как в яндексе прописывать. Ели же ищут

земельный участок, то только выбор площади земельного участка. Вот тут

нужно добавить категории земельного участка. К примеру три вида

категорий (земли населенных пунктов (ИЖС), сельхозназначения

(КФХ,СНТ,ДНТ), промназначения (Промышленные, коммерческие земли) и около

нужной категории необходимо поставить галочку). Далее – районы

Владимирской области (списком или в виде поисковика по первым четырем

буквам названия района. Бывают пишут – наберите первые четыре буквы для

определения местности). Ну и далее цена (Так же как и площадь

самостоятельным набором).

Внешняя структура так же как у яндекс недвижимость и все в одну строку и всё четко видно.

Попрошу завышенные ставки не предлагать! Буду сравнивать с вариантами предложений исполнителей.