Здравствуйте Необходимы доработки по сайту на prestashop В качестве первой задачи нужно сделать следующее: При оформлении заказа клиенту отправляется письмо с подтверждением заказа и закрепленным файлом Нам нужно закрепить еще один файл и отправлять его вместе с подтверждением заказа
Нетиповий по структурі товарів Інтернет магазн на Laravel
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необхідно реалізувати на Laravel інтернет магазин замовлення та доставки харчування.
Приклад подібного на 90% по функціоналу магазину: https://fresh-lab.ru
Для реалізації задачі бажано мати уже робочий бекенд магазину зі стандартним функціоналом який ви зможете модифікувати під наш проект.
У магазині із стандартного функціоналу має бути каталог товарів, корзина, реєстрація користувачів, можливість онлайн оплати, купони на знижки.
Детальне ТЗ та дизайн сайту надамо кандидатам.
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