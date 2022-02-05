Нетиповий по структурі товарів Інтернет магазн на Laravel

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки600 просмотров
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Необхідно реалізувати на Laravel інтернет магазин замовлення та доставки харчування.

Приклад подібного на 90% по функціоналу магазину: https://fresh-lab.ru

Для реалізації задачі бажано мати уже робочий бекенд магазину зі стандартним функціоналом  який ви зможете модифікувати під наш проект.

У магазині із стандартного функціоналу має бути каталог товарів, корзина, реєстрація користувачів, можливість онлайн оплати, купони на знижки.

Детальне ТЗ та дизайн сайту надамо кандидатам.

Laravel
2 года назад
StVolZen
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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